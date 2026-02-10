10 февраля, 21:47Происшествия
ДТП произошло на СВХ в районе Лосиноостровской улицы
Фото: depositphotos/TakeArt
На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Лосиноостровской улицы произошло ДТП. Об этом сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.
По данным департамента, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в результате ДТП уточняются.
В связи с инцидентом движение в сторону области затруднено на 1,3 километра.
Ранее водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz наехал на препятствие и допустил опрокидывание машины. Затем автомобиль упал с высоты.
До этого на Юго-Восточной хорде произошла авария с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе метро "Андроновка".
Авария произошла на 40-м километре МКАД