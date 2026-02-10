ДТП произошло на СВХ в районе Лосиноостровской улицы

Фото: depositphotos/TakeArt

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Лосиноостровской улицы произошло ДТП. Об этом сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

По данным департамента, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в результате ДТП уточняются.

В связи с инцидентом движение в сторону области затруднено на 1,3 километра.

Ранее водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz наехал на препятствие и допустил опрокидывание машины. Затем автомобиль упал с высоты.

До этого на Юго-Восточной хорде произошла авария с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе метро "Андроновка".