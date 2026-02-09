Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Видео: Москва 24

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Все пострадавшие переданы врачам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили, что машины столкнулись у дома № 11, строения 1. Водитель грузового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту, который следовал по маршруту № м1, при выезде с прилегающей территории.

"Напоминаем всем участникам дорожного движения о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения!" – добавили в ведомстве.

Ранее авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе Р-258 "Байкал" в Кабанском районе Бурятии. Предварительно, водитель Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и врезался во встречный Nissan X-Trail.

В результате погибли два человека. Ими оказались водитель Toyota и пассажир Nissan. Еще пять человек, включая двоих детей в возрасте 8 и 16 лет, госпитализированы.