09 февраля, 11:23Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Москве
Все пострадавшие переданы врачам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили, что машины столкнулись у дома № 11, строения 1. Водитель грузового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту, который следовал по маршруту № м1, при выезде с прилегающей территории.
"Напоминаем всем участникам дорожного движения о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения!" – добавили в ведомстве.
Ранее авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе Р-258 "Байкал" в Кабанском районе Бурятии. Предварительно, водитель Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и врезался во встречный Nissan X-Trail.
В результате погибли два человека. Ими оказались водитель Toyota и пассажир Nissan. Еще пять человек, включая двоих детей в возрасте 8 и 16 лет, госпитализированы.
Грузовик перевернулся на Московском скоростном диаметре