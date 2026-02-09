Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 04:57

Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нетрезвая женщина за рулем автомобиля Toyota Carina вылетела на встречную полосу и врезалась в Mazda Carol в Забайкальском крае. В результате пострадали 4 человека, сообщила пресс-служба регионального ГАИ.

По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Mazda Carol, а также водитель и пассажир Toyota Carina. Они были госпитализированы.

Сотрудники ГАИ выяснили, что виновницей аварии оказалась 19-летняя девушка, у которой нет водительских прав.

Ранее шестилетний ребенок сел за руль автомобиля отца и столкнулся с другой машиной в Кызыле. По информации МВД, мужчина оставил сына в припаркованном автомобиле и зашел в магазин.

Пока его не было, мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения никто не пострадал.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика