Четыре человека пострадали в ДТП с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье

Нетрезвая женщина за рулем автомобиля Toyota Carina вылетела на встречную полосу и врезалась в Mazda Carol в Забайкальском крае. В результате пострадали 4 человека, сообщила пресс-служба регионального ГАИ.

По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Mazda Carol, а также водитель и пассажир Toyota Carina. Они были госпитализированы.

Сотрудники ГАИ выяснили, что виновницей аварии оказалась 19-летняя девушка, у которой нет водительских прав.

Ранее шестилетний ребенок сел за руль автомобиля отца и столкнулся с другой машиной в Кызыле. По информации МВД, мужчина оставил сына в припаркованном автомобиле и зашел в магазин.

Пока его не было, мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения никто не пострадал.