Дочь Снуп Догга Кори провела прощальную вечеринку со своей 10-месячной дочерью

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/princessbroadus

Дочь американского рэпера Снуп Догга, певица Кори Бродус, провела прощальную церемонию в память о своей 10-месячной дочери Коди Дро. Кадрами с мероприятия она поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь", – написала Бродус.

Прощание прошло в кругу семьи и близких друзей. По просьбе матери гости пришли не в траурной, а в яркой одежде. Зал был украшен цветами и плакатами с фотографиями ребенка.

Девочка родилась в феврале 2025 года, почти на 3 месяца раньше срока, и провела продолжительное время в отделении интенсивной терапии. В начале января 2026-го ее выписали домой. 1 февраля Бродус сообщила о смерти ребенка.