Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 21:39

Шоу-бизнес

Дочь Снуп Догга Кори провела прощальную вечеринку со своей 10-месячной дочерью

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/princessbroadus

Дочь американского рэпера Снуп Догга, певица Кори Бродус, провела прощальную церемонию в память о своей 10-месячной дочери Коди Дро. Кадрами с мероприятия она поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь", – написала Бродус.

Прощание прошло в кругу семьи и близких друзей. По просьбе матери гости пришли не в траурной, а в яркой одежде. Зал был украшен цветами и плакатами с фотографиями ребенка.

Девочка родилась в феврале 2025 года, почти на 3 месяца раньше срока, и провела продолжительное время в отделении интенсивной терапии. В начале января 2026-го ее выписали домой. 1 февраля Бродус сообщила о смерти ребенка.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика