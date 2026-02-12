12 февраля, 13:05Происшествия
В префектуре СЗАО опровергли слухи о гибели мужчины из-за течи трубы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Информация о том, что мужчина погиб в Москве из-за течи трубы, является ложной. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО) столицы, передает Агентство "Москва".
Информация об этом инциденте появилась в разных телеграм-каналах. Утверждалось, что человек погиб в районе Покровское-Стрешнево из-за прорыва.
Как указали в префектуре СЗАО, причины ЧП на Подмосковной улице установят следователи.
"Инцидент не связан с функционированием внутридомовой системы водо- и теплоснабжения", – сказано в сообщении.
Ранее прорыв трубы с горячей водой произошел в подъезде девятиэтажного жилого дома на Чертановской улице на юге Москвы. В результате погиб один человек. На месте ЧП работали коммунальные службы.