10 января, 05:41Происшествия
Коммунальную трубу прорвало на участке дороги в Бурятии
Фото: телеграм-канал "Бурятия экстренно"
Движение автотранспорта затруднено на дороге по улице Трубачеева в Улан-Удэ из-за выхода воды из трубы на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
В данный момент сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии. Предварительная причина ЧП – повреждение участка коммунальных сетей.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства в сфере ЖКХ и безопасности дорожного движения органами местного самоуправления.
Ранее прорыв трубы произошел на Совхозной улице в городском округе Химки Московской области. В результате происшествия пострадал один мужчина. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности по факту произошедшего.