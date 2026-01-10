Коммунальную трубу прорвало на участке дороги в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Бурятия экстренно"

Движение автотранспорта затруднено на дороге по улице Трубачеева в Улан-Удэ из-за выхода воды из трубы на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

В данный момент сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии. Предварительная причина ЧП – повреждение участка коммунальных сетей.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства в сфере ЖКХ и безопасности дорожного движения органами местного самоуправления.

Ранее прорыв трубы произошел на Совхозной улице в городском округе Химки Московской области. В результате происшествия пострадал один мужчина. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности по факту произошедшего.