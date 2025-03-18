СК начал проверку после прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы

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Главное следственное управление СК России по Москве начало проверку в связи с прорывом трубы с горячей водой на северо-востоке столицы, сообщается на сайте Следственного комитета.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления Андрею Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, на Полярной улице. Прорыв трубы удалось локализовать. В результате были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших нет.

Из-за прорыва системы водоснабжения было временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы, на участке от строения 6, дома 29, до пересечения с Чермянской улицей.