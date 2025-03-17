17 марта, 14:31Происшествия
Прорыв трубы локализован на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Прорыв системы водоснабжения локализован на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Проводятся необходимые работы", – добавили там.
По данным Дептранса, в настоящее время из-за ЧП временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы. Нельзя проехать на участке дублера от строения 6, дома 29, до перекрестка с Чермянской улицей. Горожан призвали выбирать для объезда улицу Широкую.
"Экипаж Дорожного патруля ЦОДД помогает регулировать движение на месте. Просим выбирать маршрут заранее", – подчеркнули в ведомстве.
На северо-востоке Москвы прорыв трубы произошел 17 марта. Сотрудники столичной ГАИ оказали водителям всестороннюю помощь.
Ранее произошла утечка воды из теплосети на Уральской улице в Гольянове. Движение в районе происшествия временно перекрывалось. Кроме того, на участке улицы из-за ЧП были проведены ремонтные работы и устранены неполадки.