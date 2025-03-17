Прорыв трубы локализован на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Прорыв системы водоснабжения локализован на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Проводятся необходимые работы", – добавили там.

По данным Дептранса, в настоящее время из-за ЧП временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы. Нельзя проехать на участке дублера от строения 6, дома 29, до перекрестка с Чермянской улицей. Горожан призвали выбирать для объезда улицу Широкую.

"Экипаж Дорожного патруля ЦОДД помогает регулировать движение на месте. Просим выбирать маршрут заранее", – подчеркнули в ведомстве.

На северо-востоке Москвы прорыв трубы произошел 17 марта. Сотрудники столичной ГАИ оказали водителям всестороннюю помощь.

Ранее произошла утечка воды из теплосети на Уральской улице в Гольянове. Движение в районе происшествия временно перекрывалось. Кроме того, на участке улицы из-за ЧП были проведены ремонтные работы и устранены неполадки.

