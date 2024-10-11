Канализационную трубу прорвало в ЖК на Ленинградском шоссе в Москве

Видео: Москва 24

Канализационную трубу прорвало в трех домах жилого комплекса на Ленинградском шоссе. Жители Молжаниновского района столицы пожаловались на затопленные подвалы и бездействие управляющей компании (УК). О ситуации они рассказали Москве 24.

По словам жильцов, фекальные массы поднялись уже до второго этажа. Кроме того, вторые сутки отсутствует горячая вода. При этом управляющая компания отказывается как-либо комментировать ситуацию и исправлять ее.

"Я не хочу быть героем YouTube. Выключайте и я дам комментарий, всего доброго!" – заявил представитель УК и сбежал под аплодисменты жителей.

Пока рабочие пытаются устранить проблему своими силами: набирают воду в ведра и сливают ее на улицу. Жильцы также попытались установить небольшой насос, который, к сожалению, сломался, не выдержав большого напора.

В связи с ЧП Москва 24 взяла комментарий у юриста Андрея Лухина. Он заявил, что ответственность за решение ситуации полностью лежит на управляющей компании. Однако, если же УК не принимает никаких действий, то следует обратиться в проверяющие органы – Роспотребнадзор или прокуратуру, рекомендует Лухин.

"Все требования жильцов идут к УК, но если дом находится на гарантии, то в таком случае управляющая компания потом сможет взыскать убытки с застройщика данного дома", – отметил эксперт.

Обычно на гарантии дома находятся пять лет, в этот период застройщик должен сам устранять недочеты. Дома на Ленинградском шоссе были сданы в эксплуатацию только полтора года назад.

Чтобы избежать коммунальных проблем после заселения в новостройку, эксперты в сфере ЖКХ советуют до покупки жилья тщательно осматривать и квартиру, и дом в целом в сопровождении специалиста.

Прорыв труб может не только принести неудобства, но и травмы. Так, после прорыва трубопровода тепловых сетей на Петропавловской улице в Новосибирске пострадали пять человек. В больницу поступили два человека с ожогами от кипятка, одного из них госпитализировали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, что ЧП стало следствием аварии, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети, нагрузка на трубопроводы увеличилась.