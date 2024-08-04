Около 30 жителей дома эвакуированы в Санкт-Петербурге из-за аварийной ситуации

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Около 30 человек были эвакуированы из дома 41 на улице Большой Зеленина на Петроградском острове в Санкт-Петербурге в связи с аварийной ситуацией, произошедшей во время ремонта. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе профильного вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

По информации Разумишкина, во время проведения подрядчиками Фонда капитального ремонта работ произошло отслоение пола от стены. В связи с этим специалисты оперативно предприняли противоаварийные меры,

"На месте работают аварийные службы", – уточнили в пресс-службе.

Ранее трубопровод тепловых сетей прорвало на Петропавловской улице в Новосибирске. В результате пострадали пять человек. В больницу поступили два человека с ожогами от кипятка, одного из них госпитализировали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, что ЧП стало следствием аварии, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.

