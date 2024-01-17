Пять человек пострадали в результате аварии на теплотрассе в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "112"

Трубопровод тепловых сетей прорвало на Петропавловской улице в Новосибирске, сообщает "Интерфакс".

В результате пострадали пять человек. В больницу поступили два человека с ожогами от кипятка, одного из них госпитализировали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале предположил, что ЧП стало следствием аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.

По его словам, сейчас исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии.

Уточняется, что снижение параметров по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района планируется до 21:00 (17:00 по московскому времени). На месте повреждения теплосети в настоящее время работают 28 сотрудников Западно-Сибирского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания". Также будут задействованы пять единиц техники.

Компания транспортирует к месту ремонта новый отрезок трубопровода. В контуре отключения теплоснабжения будет находиться 161 многоквартирный дом, 8 детских образовательных учреждений и 6 медицинских. В ближайшие часы контур отключения сузят до 40 домов.

Кроме того, из-за аварии изменилась схема движения трех трамвайных и двух автобусных маршрутов.

Ранее специалисты "Теплоэнерго" завершили сварочные работы на трубопроводе, который был поврежден 16 января в центре Нижнего Новгорода. В настоящее время, как сообщили в компании, специалисты занимаются заполнением теплосетей, в связи с чем в ближайшие пару часов подача тепла будет возобновлена тем потребителям, которые остались без теплоснабжения.

Прорыв трубы произошел утром 16 января в центре Нижнего Новгорода. Под отключение тепла подпало небольшое количество потребителей.

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