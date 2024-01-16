Коммунальщики устранили аварию на теплосетях в Нижнем Новгороде

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Специалисты "Теплоэнерго" завершили сварочные работы на трубопроводе, который был поврежден 16 января в центре Нижнего Новгорода. Об этом передает ТАСС.

В настоящее время, как сообщили в компании, специалисты занимаются заполнением теплосетей, в связи с чем в ближайшие пару часов подача тепла будет возобновлена тем потребителям, которые остались без теплоснабжения.

"Параллельно домоуправляющие компании проведут регулировку внутри домов", – подчеркнули в пресс-службе "Теплоэнерго".

Прорыв трубы произошел утром 16 января в центре Нижнего Новгорода. Под отключение тепла подпало небольшое количество потребителей.

Число пострадавших в результате происшествия составило 12 человек, включая двоих детей. Гендиректор "Теплоэнерго" Илья Халтурин пообещал выплатить жителям региона, получившим ожоги, компенсацию за причиненный моральный и физический вред.



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