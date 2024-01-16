Число пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде увеличилось до 12

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12 человек, включая двоих детей, получили ожоги из-за прорыва трубопровода с кипятком в Нижнем Новгороде. Об этом РИА Новости заявил Минздрав региона.

По информации ведомства, всем пострадавшим врачи окажут помощь в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России. При этом в больнице рассказали, что 10 взрослых и один ребенок будут проходить амбулаторное лечение, еще одного ребенка пришлось госпитализировать в ожоговое отделение.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что у всех пострадавших диагностировали ожоги 1-й–2-й степени нижних конечностей (в основном стоп) на площади до 2% от общей поверхности тела.

Прорыв трубы произошел утром 16 января в центре города. Компания "Теплоэнерго" выразила готовность возместить пострадавшим расходы на лечение и реабилитацию, а также оказать всю требуемую им помощь.

В "Теплоэнерго" рассказали, что само повреждение уже локализовали, поэтому в настоящее время ведутся ремонтные работы. Под отключение тепла подпало небольшое количество потребителей, которым в ближайшее время восстановят теплоснабжение.



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