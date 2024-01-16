Десять человек получили ожоги после повреждения теплосети в Нижнем Новгороде

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Повреждение теплосети произошло в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Славянской и Студеной, в результате чего 10 человек получили ожоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

В сообщении уточнили, что пострадавших доставили в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава РФ.

Между тем РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПИМУ уточняет, что при прорыве трубы с горячей водой пострадали девять взрослых и ребенок.

Уточняется, что взрослым оказали необходимую медицинскую помощь, лечение они будут проходить амбулаторно. У ребенка зафиксировали ожоги 2–3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре.

Компания "Теплоэнерго", в свою очередь, заявила о готовности оказать помощь пострадавшим. В компании добавили, что находятся в контакте с ними и готовы компенсировать затраты на лечение, реабилитацию, оказать необходимую материальную помощь.

По данным "Теплоэнерго", повреждение локализовали, ведутся ремонтные работы. Под отключение подпало минимальное количество потребителей. В ближайшее время теплоснабжение восстановят.

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