13 декабря, 10:21Происшествия
Отец и двое детей погибли при пожаре в доме в Тамбовской области
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Отец и двое его детей погибли при пожаре в доме в селе Нижнеспасском Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел вечером 12 декабря. Частный дом располагался на улице Зеленой.
"В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей (14-летняя дочь и 5-летний сын). Супругу погибшего с термическими ожогами различных частей тела госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Обстоятельства и причины пожара на месте устанавливают следователи и криминалисты ведомства.
В этот же день пожар произошел в подмосковном Лыткарине. Там вспыхнул огонь в одной из квартир из-за замыкания электрического щита. В результате произошедшего погибли три человека.
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