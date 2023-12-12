Пятеро детей получили ожоги после падения в яму возле люка под Ивановом

Фото: телеграм-канал Readovka

Несколько школьников провалились в яму с кипятком после аварии на теплотрассе в городе Южа Ивановской области, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Следственные органы по региону возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Установлено, что утром 12 декабря возле школы на улице Пушкина пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате они получили термические ожоги ног. Школьникам оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления для осмотра места происшествия и первоначальных следственных действий. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников ресурсоснабжающей организации.

Ранее несколько человек, включая несовершеннолетних, пострадали при пожаре в частном жилом доме в поселке Первомайское в ТинАО. По данным СМИ, речь идет о семи пострадавших, среди которых пятеро детей. Говорится, что отец семейства и двое его детей получили серьезные ожоги – врачи оценивают их состояние как тяжелое. Остальных членов семьи доставили в больницу с легкими повреждениями.