Несколько человек пострадали при пожаре в частном доме в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Первомайское в ТинАО, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате ЧП пострадали несколько человек, включая несовершеннолетних.

По данным СМИ, речь идет о семи пострадавших, среди которых пятеро детей. Говорится, что отец семейства и двое его детей получили серьезные ожоги – врачи оценивают их состояние как тяжелое. Остальных членов семьи доставили в больницу с легкими повреждениями.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее стало известно о смерти мужчины при пожаре в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим оказался гражданин 1955 года рождения.