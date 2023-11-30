Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Казахстане

Фото: ТАСС/Павел Михеев

В результате пожара в хостеле в городе Алма-Аты погиб гражданин России, уроженец республики Саха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Ерболата Досаева.

По его словам, среди погибших при возгорании также был гражданин Узбекистана, остальные – казахстанцы.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова в казахстанском городе Алма-Аты стало известно утром 30 ноября. По предварительной информации, в результате возгорания погибли 13 человек – они могли скончаться от отравления угарным газом.

Огонь вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, переоборудованного под хостел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.