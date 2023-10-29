Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 42

Фото: телеграм-канал Varlamov News (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Число погибших при аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 42 человек, спасатели ищут четырех горняков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС страны.

Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов спустился в шахту, где осмотрел место пожара.

Оперативный штаб координирует поисково-спасательные работы и отрабатывает пути прохождения спасателей. Поисковые работы были организованы в районе двух добычных участков, которые находятся на расстоянии около 4 километров друг от друга.

"Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. Продолжается контроль газовой обстановки", – говорится в сообщении.

Всего в поисках задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Для обеспечения медпомощи вызвали 21 человека и 7 машин скорой помощи.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами аварии на шахте стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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