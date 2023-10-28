Причиной аварии на шахте в Карагандинской области стал взрыв газометана – губернатор

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Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева.

По предварительной версии, в шахте произошло возгорание. Из 252 горняков на поверхность вышли 208 человек. В настоящий момент 13 шахтеров числятся без вести пропавшими, их поиски продолжаются. В результате аварии погибли 33 шахтера.

По словам заместителя директора карагандинского филиала компании Геннадия Силинского, в шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси. К большому количеству жертв также привело воздействие ударной волны после взрыва.

"Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая на восточном блоке", – сообщил Силинский.

В связи с трагедией президент Казахстана объявил 29 октября Днем общенационального траура.