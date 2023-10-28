Глава МЧС Казахстана заявил, что шансы найти пропавших горняков после ЧП на шахте малы

Фото: ТАСС/AP/Kazakhstan's Presidential Press Office

Вероятность нахождения и спасения 13 пропавших горняков на шахте им. Костенко очень мала. Об этом заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, передает "Интерфакс".

"Но мы не теряем надежду, продолжаются поисковые мероприятия. Спасательные работы не будут прекращаться, пока не найдут всех", – добавил он на брифинге.

Первый замдиректора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский подчеркнул, что расстояние влияния ударной волны во время взрыва метана на шахте была более 2 километров.

Он отметил, что сила взрыва была настолько сильной, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. После ЧП также возникли локальные очаги пожара, добавил Силинский.

Руководитель Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, что на шахте не была установлена система по отслеживанию местонахождения горняков.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным, погибли 32 горняков. Сообщается, что поиски 14 шахтеров продолжаются. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.

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