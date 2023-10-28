Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане возросло до 28

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Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана достигло 28. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС страны.

Ведомство уточнило, что поиски 18 шахтеров продолжаются.

"В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", – говорится в сообщении.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Как он подчеркнул, причины произошедшего уже выясняются. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.

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