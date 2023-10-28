Число погибших в аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 32 – МЧС

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Число жертв в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает МЧС страны в официальном телеграм-канале.

Количество погибших в аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32. Сообщается, что поиски 14 шахтеров продолжаются.

Ранее сообщалось о 28 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.

Об аварии в шахте имени Костенко в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. По версии компании "АрселорМиттал Темиртау", в лаве произошел взрыв газометана. Как сообщил глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в шахте произошел пожар.

В связи с ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.