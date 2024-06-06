Дарья Борисова провела занятия по медподготовке и робототехнике в школе № 1384

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова вместе с инструкторами провела занятия по медицинской подготовке и основам робототехники для учеников школы № 1384. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Битва роботов у нас – безусловный лидер в пожеланиях. Все предложения мы забрали в работу. Вернемся к вам с интересными "движухами", – сказала Борисова.

Обращаясь к ученикам, она пожелала им набраться моральных и физических сил в лагере. На следующей встрече Борисова пообещала школьникам более серьезные испытания.

Ранее сенатор РФ Инна Святенко запустила цикл тематических мероприятий в рамках "Клуба друзей Марьино". За три летних месяца психологи, диетологи, врачи, журналисты, стилисты и другие специалисты прочитают лекции. Гостями первой лекции, которая прошла в библиотеке № 133 в Марьине, стали свыше 60 человек.

