Директор ИКИ РАН провел лекцию о космосе для жителей Ломоносовского района

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович провел лекцию о космосе для жителей Ломоносовского района Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Петрукович рассказал, что открытые лекции позволяют не только популяризовать науку, но и привлечь внимание к инновациям в этой сфере.

"Хочется, чтобы приходили и пенсионеры, и молодежь, а школьники чаще выбирали научные специальности", – сказал он.

В ходе мероприятия участники надели очки виртуальной реальности и просмотрели фильм о космическом пространстве, а также смогли прослушать "голоса" планет, которые на самом деле являются лишь колебаниями воздуха.

"В космосе воздуха нет, микрофон там не работает <…> Вот это колебание магнитного поля мы можем измерить, и они как раз в диапазоне находятся, там, где человеческий голос и слух работает", – объяснил он.

По словам ученого, если этот сигнал записать через магнитометр, то потом его можно пропустить через динамик и получить звуки планет. Также в ходе лекции жители столичного района смогли узнать ответы на свои вопросы.

В частности, москвичи интересовались происхождением черной дыры, а также целями освоения Луны. Также горожане уточняли, из каких высших научных заведений молодым людям можно попасть в науку.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса. Президент страны указал, что в настоящее время наша страна является лидером в области космического двигателестроения и разрабатывает ядерные двигатели для изучения дальних пределов космоса.

