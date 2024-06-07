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01:15

Происшествия

Сотрудники МЧС ищут двух пропавших детей в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ищут двух пропавших детей – 12-летнего Гришу и его 10-летнюю сестру Вику – в Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Дети ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липка 4 июня. По пути назад семья заблудилась, в итоге дедушка смог выбраться, а дети потерялись.

Сотрудники МЧС совместно со специалистами других ведомств и добровольцами обыскивают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе.

Ранее спасатели начали поиски трех россиян, пропавших в горах Аламединского района Чуйской области. Трое граждан РФ ушли в поход, направившись из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конца маршрута они так и не добрались.

До этого спасатели обнаружили на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из столицы. Уточнялось, что медицинская помощь им не понадобилась.

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