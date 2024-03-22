Чемпион России по яхтенному спорту пропал в Чили

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Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал в ходе кругосветного путешествия у берегов Чили. Об этом РИА Новости заявила его подруга Юлия Морозова.

По ее словам, 19 марта он перестал выходить на связь. В своем последнем сообщении он передал, что у него порван грот. В настоящий момент его ищут, в поисковых работах задействованы компания "Русарк" и чилийские спасательные службы, сказала Морозова и добавила, что 21 марта было два вылета самолетов.

Подруга чемпиона отметила, что Елагин отправился в кругосветное путешествие на яхте "Дочь Ветра". Согласно маршруту, он должен был направиться из Танжера к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, потом обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка и по Атлантическому океану вернуться к Танжеру.

Ученик яхтсмена Алексей Чванов указал, что Елагин начал путешествие 1 октября прошлого года. Последние координаты, которые он успел передать перед потерей связи, – 70 миль к западу от побережья Чили.

Уточняется, что сигнал SOS с GPS-устройства, находящегося на лодке путешественника, не поступал. Спасательные службы Чили привлекли все возможные средства поиска и наблюдения.

Ранее СМИ писали, что два человека пропали без вести и один погиб во время пожара на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом. Возгорание началось из-за внештатной ситуации днем 19 марта. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщал о четырех пострадавших, состояние которых оценивается как средней тяжести.

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