Два человека пропали без вести во время пожара на траулере под Калининградом – СМИ

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Два человека пропали без вести во время пожара на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает РИА Новости.

"Один человек погиб точно в результате пожара на судне "Капитан Лобанов", двое пропали без вести по моей информации", – заявил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков ранее подтвердил гибель человека в пожаре на траулере. Он также сообщил, что двое пострадавших были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу города.

Пожар возник из-за нештатной ситуации на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области днем 19 марта. Лысков сообщал, что состояние пострадавших при пожаре оценивается как средней тяжести.

