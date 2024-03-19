Пожар произошел на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом

Фото: телеграм-канал "112"

Возгорание из-за нештатной ситуации произошло на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

По его словам, в результате этого происшествия несколько человек пострадали. Лысков уточнил, что всем им будет оказана необходимая медпомощь.

Кроме того, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области добавил, что власти региона окажут поддержку семьям раненых после пожара на траулере.

"Ситуация находится на личном контроле у губернатора (Калининградской области. – Прим. ред.) Антона Алиханова", – заключил он.

Ранее Силы обороны юга Украины сообщили, что балкер под флагом Панамы, который направлялся в дунайский порт для загрузки зерна по альтернативному украинскому маршруту, подорвался на мине в Черном море. Уточняется, что в результате происшествия управление над балкером пропало и разгорелся пожар. При этом двое моряков из-за подрыва получили травмы.

