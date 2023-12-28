28 декабря, 12:54Происшествия
На Украине сообщили о подрыве на мине иностранного балкера в Черном море
Фото: 123RF/uhdenis
Балкер под флагом Панамы, который направлялся в дунайский порт для загрузки зерна по альтернативному украинскому маршруту, подорвался на мине в Черном море. Об этом заявили в телеграм-канале Сил обороны юга Украины.
Уточняется, что в результате происшествия управление над балкером пропало и разгорелся пожар. При этом двое моряков из-за подрыва получили травмы.
На данный момент к судну выехали буксиры для его транспортировки в порт.
Ранее украинские войска совершили атаку на порт Феодосии. Это привело к пожару, который удалось быстро ликвидировать. В результате произошедшего повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".
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