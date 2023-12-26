Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена

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Украинские силы атаковали район Феодосии, территория порта города оцеплена. Об этом глава республики Крым Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", – сообщил он.

Аксенов добавил, что жители нескольких домов будут отселены. По его словам, на месте работают все профильные службы.

Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

21 декабря сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила ракету ATACMS над акваторией Азовского моря. Ракета летела в сторону Крымского моста.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев усилит диверсии против РФ в следующем году. Как отметил глава службы, целями могут быть объекты материально-технического снабжения. В частности, одними из приоритетов станут Крым и Черное море.

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