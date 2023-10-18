Посол Антонов назвал поставки Украине ракет ATACMS ошибкой с последствиями

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Администрация США допустила грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", – приводит его слова телеграм-канал российского диппредставительства.

Антонов подчеркнул, что своими действиями Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. По его мнению, несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о том, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность, США продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

Посол также отметил, что содействие и поощрение Вашингтоном бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений.

Белый дом ранее подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом заявление Вашингтона о передаче данных ракет прозвучало лишь после того, как их использование украинскими военными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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