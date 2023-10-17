Переданные Украине американские ракеты ATACMS оснащены кассетной боевой частью – СМИ

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Переданные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS оснащены кассетной боевой частью. Соответствующая информация появилась в статье New York Times.

"Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, в небольшом количестве, по словам чиновников, оснащена кассетными боеприпасами", – говорится в материале.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько дальнобойных ракет ATACMS были тайно переданы США на Украину. При этом официального заявления от Вашингтона о передаче Киеву данных снарядов пока не поступало.

До этого стало известно, что ВСУ после поставок американских ракет большой дальности ATACMS решили использовать их для нанесения удара по Бердянску, который расположен в Запорожской области.



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