Без средств США Киев начнет испытывать проблемы на поле боя через несколько недель – СМИ

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Без финансовой поддержки от США Украина начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель. Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации сообщает телекомпания CNN.

На телеканале уточняют, что выборы нового спикера палаты представителей конгресса США после того, как от должности был отстранен Кевин Маккарти, пройдут лишь на следующей неделе. Из-за этого шансы Украины на получение нового пакета помощи в ближайшее время "весьма небольшие".

Представители американской администрации предупредили законодателей, что в вопросе предоставления помощи Киеву "время имеет ключевое значение". При этом некоторые из них, по данным телеканала, опасаются, что неспособность предоставить новое финансирование покажет России слабость поддержки Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

Однако президент Соединенных Штатов пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.



У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ