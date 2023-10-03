В Пентагоне заявили, что предоставят Украине ракеты ATACMS при согласии Байдена

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США готовы направить на Украину тактические ракеты ATACMS, однако только после того, как на это даст свое согласие американский президент Джо Байден. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Мы готовы действовать быстро", – отметил он.

Также Буш заявил, что Пентагон был давно готов к подобному развитию событий.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшем будущем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что украинские войска будут использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях.

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