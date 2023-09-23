Президент США Джо Байден решил отправить ракеты ATACMS Украине – СМИ

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Президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, Вашингтон отправит версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой.

Сообщается, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем. При этом источники издания отмечают, что решение было принято до того, как президент Украины Зеленский посетил США.

Администрация Байдена решила не анонсировать принятое решение.

“Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию”, – сообщает издание.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Помимо этого, Блинкен подчеркнул, что дискуссии о передаче военной помощи проходят с Киевом каждодневно.