Белый дом не исключил поставку ракет ATACMS Украине в будущем

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Белый дом не исключает вероятность передачи Киеву в будущем тактических ракет ATACMS, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер.

Однако она не подтвердила публикации СМИ, которые касаются поставок таких ракет.

20 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским планирует услышать его оценки ситуации на фронте. Он не исключил возможность поставок ракет ATACMS.

Уже 21 сентября стало известно, что Байден пока отложил вопрос передачи тактических ракет. При этом после встречи с Зеленским президент США утвердил новый пакет военной помощи Украине.

В Верховной раде остались недовольны результатами переговоров лидеров США и Украины. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Киев планировал, что Вашингтон объявит о выделении помощи на 24 миллиарда долларов, а в итоге получил в 70 раз меньше – 325 миллионов долларов.

По некоторым данным СМИ, Байден уже уведомил Зеленского о предстоящей передаче Украине малой партии оперативно-тактических ракет ATACMS.

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