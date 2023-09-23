Блинкен заявил, что США находятся в контакте с Киевом по вопросу поставок ракет ATACMS

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, передает РИА Новости.

"Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", – заявил он.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что дискуссии о передаче военной помощи проходят с Киевом каждодневно.

По некоторым данным СМИ, президент США Джо Байден уже уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о предстоящей передаче Украине малой партии оперативно-тактических ракет ATACMS. По некоторым данным, ракеты, предполагаемые к передаче, будут с кассетной боевой частью.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила публикации СМИ о передаче данных ракет, однако не стала исключать возможность их поставки в будущем.

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