Киев будет применять ракеты ATACMS для ударов по гражданским объектам – МИД РФ

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Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот тип вооружения будет использован главным образом для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма.

В субботу, 23 сентября, в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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