В МИД РФ осудили передачу США Киеву патронов из Оманского залива

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Российская сторона осуждает безответственное поведение США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя передачу Киеву боеприпасов, захваченных американскими военными моряками в Оманском заливе.

Данные боеприпасы якобы перевозились для хуситов в Йемене в нарушение санкционной резолюции Совета безопасности ООН 2216.

"Осуждаем безответственное поведение США. Оно совершенно не соотносится с той особой ответственностью за мир и безопасность, которая делегирована международным сообществом постоянным членам Совета безопасности ООН", – сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отправил Киеву около 1,1 миллиона изъятых у Ирана патронов для стрелкового оружия. Боеприпасы забрали у Корпуса стражей исламской революции в рамках перехвата морского судна.

До этого в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты могут отправить Украине конфискованное оружие и боеприпасы, которые контрабандой переправлялись в Йемен. Говорилось, что Киеву передадут тысячи единиц оружия и боеприпасов, чтобы помочь ВСУ, так как те ждут дополнительные средства и снаряжения от США и их союзников.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов.



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