Военный эксперт сообщил об оружии ВСУ, с которым трудно справиться

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются изменить ситуацию в свою пользу с помощью нового вида оружия. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, из-за отсутствия успеха у ВСУ на запорожском направлении украинское командование решило перебросить силы на другой участок фронта. В связи с этим украинские военные откладывают высокоточные боеприпасы, а именно крылатые ракеты авиационного базирования и системы GLSDB для HIMARS. Также они рассчитывают на оперативно-тактические ATACMS, которые недавно США согласовали к поставке.

"Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее", – пояснил Корнев.

Также эксперт отметил, что, не добившись победы на суше, Украина решила сфокусироваться на море. Основными целями для киевских властей, по его словам, стали боевые корабли и Крымский мост. В связи с этим он напомнил об ударах по Севастополю и Крыму с помощью крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. Самой заметной военной инновацией, как утверждает специалист, стали морские беспилотники.

Кроме того, эксперт сообщил, что масштабные наступательные действия со стороны Украины могут быть отложены до зимы, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов. По его словам, оборонное ведомство США имеет еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ.

Однако до этого президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Но американский лидер пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

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