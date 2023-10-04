США передали Киеву около 1,1 млн изъятых у Ирана патронов

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Вашингтон отправил Киеву около 1,1 миллиона изъятых у Ирана патронов для стрелкового оружия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте военного командования США.

Там пояснили, что боеприпасы забрали у Корпуса стражей исламской революции в рамках перехвата морского судна.

"США полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами для противодействия потоку иранской помощи в сфере летальных вооружений в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН", – отметило американское командование.

В своем заявлении ведомство также сделало акцент на том, что продолжит пресекать "дестабилизирующую деятельность Ирана".

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты могут отправить Украине конфискованное оружие и боеприпасы, которые контрабандой переправлялись в Йемен. Говорилось, что Киеву передадут тысячи единиц оружия и боеприпасов, чтобы помочь ВСУ, так как те ждут дополнительные средства и снаряжения от США и их союзников.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов.



У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ