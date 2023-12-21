Система ПВО сбила ракету ATACMS над акваторией Азовского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила ракету ATACMS над акваторией Азовского моря. Она направлялась в сторону Крымского моста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно", – отметил он.

По словам Сальдо, очередная провокация Киева была провалена.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев усилит диверсии против РФ в следующем году. Как отметил глава службы, целями могут быть объекты материально-технического снабжения. В частности, одними из приоритетов станут Крым и Черное море, сказал Малюк.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить украинской стороне ракеты ATACMS большей дальности. Украинский лидер попросил об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Вместе с тем СМИ писали, что американский президент Джо Байден боится того, что ракеты дальнего действия ATACMS не смогут помочь Украине в изменении баланса сил в зоне боевых действий. Глава США был против предоставления Киеву ATACMS, поскольку у него были опасения по поводу пересечения ВСУ красной линии, которая может привести к ядерной войне.

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