Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут Киеву – СМИ

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Американский президент Джо Байден боится того, что ракеты дальнего действия ATACMS не смогут помочь Украине в изменении баланса сил в зоне боевых действий. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отметили помощники главы страны, Вашингтон передал Киеву все системы вооружений, которые запросил президент Украины Владимир Зеленский, включая ракеты. Однако Байден опасается, что это не будет иметь значения для ВСУ, поскольку Вооруженные силы РФ размещают авиацию вне поля досягаемости ракет.

По информации издания, президент США был против предоставления Киеву ATACMS, поскольку у него были опасения по поводу пересечения ВСУ красной линии, которая может привести к ядерной войне.

"Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно", – указали авторы материала.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон задним числом признала, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине "продлит агонию киевского режима", а результата от таких поставок не будет.

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