Четверо пострадали после пожара на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

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Предположительно четыре человека пострадали после пожара на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.

Лысков подчеркнул, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Об инциденте стало известно 19 марта. По словам Лыскова, возгорание на борту судна возникло из-за нештатной ситуации. Было известно, что пострадали несколько человек. Он отметил, что власти области окажут поддержку семьям пострадавших, а сама ситуация находится на личном контроле губернатора Калининградской области Антона Алиханова.