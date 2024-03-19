Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

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Один человек погиб в результате возгорания, которое произошло на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, двое пострадавших были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу города. Как он утверждает, один из них на данный момент находится в тяжелом состоянии, а второй отправлен на амбулаторное наблюдение после оказания медпомощи.

Также Лысков рассказал и про двух других госпитализированных, которых врачи увезли в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском. Сейчас их состояние врачи оценивается как средней тяжести, добавил он.

При этом семья погибшего, как заявил руководитель пресс-службы регионального правительства, по решению губернатора Калининградской области получит 1 миллион рублей, а родственники пострадавших – по 500 тысяч рублей. Он добавил, что соответствующее поручение властей проработает министерство социальной политики региона. Сам траулер, по его словам, будет отбуксирован в порт Балтийск.

Пожар из-за нештатной ситуации на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области произошел днем 19 марта. По словам руководителя пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова, предположительно пострадали четыре человека, которым будет оказана необходимая медпомощь. Он уточнил, что их состояние оценивается как средней тяжести.

