Йеменские хуситы обстреляли контейнеровоз в Красном море

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Йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки "Ансар Алла" заявили, что берут на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя вооруженных сил хуситов, контейнеровоз отказался свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений. Он также отметил, что движение не нарушает судоходство в Красном море, так как действия хуситов направлены только против израильских кораблей.

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявляли, что не позволят судам, которые связаны с Израилем, проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до завершения операции. Также они сообщили, что будут наносить удары по еврейскому государству.

Ранее хуситы с помощью беспилотников атаковали два танкера для перевозки нефти в Красном море. Корабли плыли под флагами Норвегии и Индии. Кроме того, команда танкера, принадлежащего Габону, сообщила о столкновении с дроном.

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