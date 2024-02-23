Четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии

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Четыре человека погибли и двадцать пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает CNN.

Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и вскоре охватил всю постройку.

"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", – рассказал Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Беспилотники позволили получить фотографии предполагаемых тел погибших. Доступ в здание на данный момент невозможен из-за угрозы обрушения. Согласно последним данным, число пострадавших в пожаре достигло 14 человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в аквакомплексе Oceana Water World самого большого в Швеции парка развлечений "Лисеберг" в городе Гетеборг. Расположенные рядом офисы и отель эвакуировали, 12 человек пострадали.

До этого по меньшей мере два человека погибли и еще почти 300 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в кенийской столице Найроби. Нескольким пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали в больницы.

Пять человек пострадали после взрыва и пожара на складе чистящих веществ в Перу