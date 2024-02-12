Пожар произошел в крупнейшем парке развлечений в Швеции

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Пожар произошел в аквакомплексе Oceana Water World самого большого в Швеции парка развлечений "Лисеберг" в городе Гетеборг. Расположенные рядом офисы и отель эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на парк.

"Пожар произошел на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание", – уточняется в сообщении.

В настоящее время пожарные проводят работу по локализации огня. По информации врачей, 12 человек получили легкие травмы.

Как подчеркивает газета Dagens Nyheter, объект возвели за 1,2 миллиарда долларов. Парк является одним из ведущих в Европе. Ежегодно его посещают около 3 миллионов человек. Аквакомплекс с 14 аттракционами должны были открыть летом этого года.

Ранее сильный пожар охватил высотное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ. Огонь распространился на всю высотку, находящуюся в популярном в городе жилом комплексе Абраж-Аджман.

До этого сообщалось, что не менее девяти человек пострадали из-за схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме. Среди пострадавших трое детей были госпитализированы в детскую больницу с незначительными травмами.

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