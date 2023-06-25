Не менее девяти человек пострадали при происшествии в парке аттракционов в Стокгольме

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Минимум девять человек пострадали из-за схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный регион.

Ранее шведский телеканал SVT сообщал об одном погибшем в результате этого происшествия, но точное число пострадавших не уточнялось.

"Девять человек были доставлены в больницу. Три человека получили серьезные ранения, в то время как другие получили несущественные травмы. Трое детей были госпитализированы в детскую больницу имени Астрид Линдгрен с незначительными травмами", – уточняется в сообщении на портале стокгольмского региона.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек. В результате, одна женщина погибла.

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